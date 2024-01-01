خدمات استضافة ومشاركة الفيديو - التطبيقات الأكثر شعبية

Wistia

wistia.com

Wistia Inc.‎ هي شركة برامج فيديو مقرها في كامبريدج، ماساتشوستس. توفر Wistia خدمات استضافة الفيديو للشركات، مع وظائف التحليلات والتسويق. اعتبارًا من عام 2017، هناك 300000 شركة تستخدم Wistia. اعتبارًا من عام 2018، كان لدى Wistia 87 موظفًا.