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Squarespace

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الموقع الإلكتروني: squarespace.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Squarespace، Inc. هي شركة أمريكية خاصة مقرها في مدينة نيويورك. وهو يوفر برنامجًا كخدمة لبناء مواقع الويب واستضافتها، ويسمح للمستخدمين باستخدام قوالب مواقع الويب المعدة مسبقًا وعناصر السحب والإفلات لإنشاء صفحات الويب وتعديلها. في عام 2004، أسس أنتوني كاسالينا Squarespace كخدمة استضافة مدونات أثناء التحاقه بجامعة ميريلاند. وكان الموظف الوحيد فيها حتى عام 2006، عندما وصلت إيراداتها إلى مليون دولار. نما عدد موظفي الشركة من 30 موظفًا في عام 2010 إلى 550 موظفًا بحلول عام 2015. وبحلول عام 2014، جمعت ما مجموعه 78.5 مليون دولار من رأس المال الاستثماري. وأضاف أدوات التجارة الإلكترونية وخدمات اسم النطاق والتحليلات؛ واستبدلت الواجهة الخلفية للتشفير بميزات السحب والإفلات.

الموقع الإلكتروني: squarespace.com

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