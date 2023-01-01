Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون دولار في جولة السلسلة B في عام 2015، و35 مليون دولار في جولة السلسلة C في عام 2015، و50 مليون دولار في جولة السلسلة D. في عام 2018. أدرجت شركة الأبحاث CB Insights، في دراسة بتكليف من صحيفة نيويورك تايمز، شركة Greenhouse ضمن خمسين شركة ناشئة من المتوقع أن تصبح شركات وحيدة القرن، وهي شركات تبلغ قيمتها على الأقل مليار دولار.

الموقع الإلكتروني: greenhouse.com

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