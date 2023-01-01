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Greenhouse

Greenhouse

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الموقع الإلكتروني: greenhouse.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Greenhouse على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون دولار في جولة السلسلة B في عام 2015، و35 مليون دولار في جولة السلسلة C في عام 2015، و50 مليون دولار في جولة السلسلة D. في عام 2018. أدرجت شركة الأبحاث CB Insights، في دراسة بتكليف من صحيفة نيويورك تايمز، شركة Greenhouse ضمن خمسين شركة ناشئة من المتوقع أن تصبح شركات وحيدة القرن، وهي شركات تبلغ قيمتها على الأقل مليار دولار.

الموقع الإلكتروني: greenhouse.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Greenhouse. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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