Lever هي شركة برمجيات مقرها الولايات المتحدة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتوفر نظام تتبع المتقدمين للتوظيف. تأسست في عام 2012 على يد سارة نام، نيت سميث، وراندال ترونج. جمعت شركة Lever 2.8 مليون دولار في جولة تأسيسية في سبتمبر 2012، و10 ملايين دولار في جولة السلسلة A في أكتوبر 2014 و20 مليون دولار أخرى في جولة السلسلة B في يناير 2016. وفي يوليو 2017، جمعت شركة Lever مبلغ 40 مليون دولار، ليصل إجمالي تمويلها إلى 70 مليون دولار. ويدعمها مجلس استشاري يضم آرون ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة Box، وماريسا ماير، الرئيس التنفيذي لشركة Yahoo!، وجيريمي ستوبلمان، الرئيس التنفيذي لشركة Yelp.

الموقع الإلكتروني: lever.co

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