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Reddit

Reddit

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Reddit (منمق في شعاره كـ reddit) هو موقع أمريكي لتجميع الأخبار الاجتماعية وتقييم محتوى الويب وموقع للمناقشة. يقوم الأعضاء المسجلون بإرسال المحتوى إلى الموقع مثل الروابط والمشاركات النصية والصور، والتي يتم التصويت عليها بعد ذلك بالموافقة أو الرفض من قبل الأعضاء الآخرين. يتم تنظيم المنشورات حسب الموضوع في لوحات أنشأها المستخدم تسمى "subreddits"، والتي تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع مثل الأخبار والسياسة والعلوم والأفلام وألعاب الفيديو والموسيقى والكتب والرياضة واللياقة البدنية والطبخ والحيوانات الأليفة ومشاركة الصور. تظهر المشاركات التي حصلت على عدد أكبر من الأصوات المؤيدة في الجزء العلوي من subreddit الخاصة بها، وإذا حصلت على عدد كافٍ من الأصوات المؤيدة، فستظهر في النهاية على الصفحة الأولى للموقع. على الرغم من القواعد الصارمة التي تحظر المضايقات، ينفق مسؤولو Reddit موارد كبيرة على الإشراف على الموقع. اعتبارًا من مايو 2020، يحتل Reddit المرتبة التاسعة عشرة من أكثر مواقع الويب زيارة في الولايات المتحدة والعالم، وفقًا لـ Alexa Internet، مع 55% من مستخدميه. قاعدة قادمة من الولايات المتحدة، تليها المملكة المتحدة بنسبة 7.4% وكندا بنسبة 5.8%. أصبحت Reddit شركة فرعية مستقلة تابعة لشركة Advance Publications، الشركة الأم لشركة Condé Nast. في أكتوبر 2014، جمعت ريديت 50 مليون دولار في جولة تمويلية بقيادة سام ألتمان وضمت المستثمرين مارك أندريسن، وبيتر ثيل، ورون كونواي، وسنوب دوج، وجاريد ليتو. وقدرت استثماراتهم الشركة بمبلغ 500 مليون دولار في ذلك الوقت. في يوليو 2017، جمعت ريديت 200 مليون دولار لتقييم بقيمة 1.8 مليار دولار، مع بقاء شركة Advance Publications هي صاحبة الأغلبية. في فبراير 2019، أدت جولة تمويل بقيمة 300 مليون دولار بقيادة تينسنت إلى رفع قيمة الشركة إلى 3 مليارات دولار.

الموقع الإلكتروني: reddit.com

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