قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Lucidchart عبارة عن منصة خاصة على الويب تتيح للمستخدمين التعاون في رسم المخططات والرسوم البيانية ومراجعتها ومشاركتها. يعمل Lucidchart على المتصفحات التي تدعم HTML5. وهذا يعني أنه لا يتطلب تحديثات لبرنامج طرف ثالث مثل Adobe Flash. في عام 2010، أعلنت شركة Lucidchart عن دمجها في Google Apps Marketplace. .

الموقع الإلكتروني: lucidchart.com

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