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Lucidchart

Lucidchart

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الموقع الإلكتروني: lucidchart.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lucidchart على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Lucidchart عبارة عن منصة خاصة على الويب تتيح للمستخدمين التعاون في رسم المخططات والرسوم البيانية ومراجعتها ومشاركتها. يعمل Lucidchart على المتصفحات التي تدعم HTML5. وهذا يعني أنه لا يتطلب تحديثات لبرنامج طرف ثالث مثل Adobe Flash. في عام 2010، أعلنت شركة Lucidchart عن دمجها في Google Apps Marketplace. .

الموقع الإلكتروني: lucidchart.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lucidchart. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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