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Sumo Logic

Sumo Logic

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الموقع الإلكتروني: sumologic.com

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Sumo Logic, Inc. هي شركة لتحليل بيانات الآلة قائمة على السحابة وتركز على الأمان والعمليات وحالات استخدام ذكاء الأعمال. فهو يوفر خدمات إدارة السجلات والتحليلات التي تستفيد من البيانات الضخمة التي تم إنشاؤها آليًا لتقديم رؤى تكنولوجيا المعلومات في الوقت الفعلي. يقع المقر الرئيسي لشركة Sumo Logic في ريدوود سيتي، كاليفورنيا، وقد تم تأسيسها في أبريل 2010 على يد كومار سوراب وكريستيان بيدجن المخضرمين في ArcSight، وقد تلقت تمويلًا من Accel Partners، وDFJ Growth، وGreylock Partners، وInstitutional Venture Partners، وSequoia Capital، وSapphire Ventures، وSutter Hill Ventures. والمستثمر الملاك شلومو كرامر، وBattery Ventures، وTiger Global Management، وFranklin Templeton. اعتبارًا من مايو 2019، جمعت الشركة تمويلًا من رأس المال الاستثماري يبلغ إجماليه 345 مليون دولار. في 17 سبتمبر 2020، ظهرت Sumo Logic لأول مرة في بورصة ناسداك في طرحها العام الأولي كشركة عامة.

الموقع الإلكتروني: sumologic.com

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