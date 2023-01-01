قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Voxer هي شركة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول مقرها سان فرانسيسكو، وتشتهر بتطبيق Voxer Walkie Talkie المجاني للهواتف الذكية. تم تأسيس Voxer Walkie Talkie على يد توم كاتيس ومات راني، وهو عبارة عن نظام "اضغط لتتحدث" المباشر ونظام رسائل صوتية. يتم تسليم الرسائل على Voxer مباشرة أثناء تسجيلها ثم يتم تسليمها كرسالة صوتية أيضًا. يعمل التطبيق على أنظمة التشغيل Android وWindows Phone وiOS. في أبريل 2012، جمعت الشركة 30 مليون دولار من تمويل المشروع من شركاء المشاريع المؤسسية (IVP)، وإنتل كابيتال ومستثمرين ملائكيين آخرين.

الموقع الإلكتروني: voxer.com

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