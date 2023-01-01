Yelp هي شركة عامة أمريكية مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتطوير واستضافة وتسويق موقع Yelp.com وتطبيق Yelp للهواتف المحمولة، اللذين ينشران مراجعات جماعية حول الشركات. كما أنها تدير خدمة حجز عبر الإنترنت تسمى Yelp Reservations. تأسست شركة Yelp في عام 2004 على يد الموظفين السابقين في PayPal، راسل سيمونز وجيريمي ستوبلمان. نما استخدام موقع Yelp وجمع عدة جولات من التمويل في السنوات التالية. وبحلول عام 2010، بلغت إيراداتها 30 مليون دولار، ونشر الموقع حوالي 4.5 مليون مراجعة من مصادر جماعية. من عام 2009 إلى عام 2012، توسعت شركة Yelp في جميع أنحاء أوروبا وآسيا. وفي عام 2009، دخلت في عدة مفاوضات مع جوجل من أجل عملية استحواذ محتملة. أصبحت Yelp شركة عامة في مارس 2012 وحققت أرباحًا للمرة الأولى بعد ذلك بعامين. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2019، أبلغت Yelp عن وجود متوسط ​​شهري قدره 61.8 مليون زائر فريد عبر الكمبيوتر المكتبي و76.7 مليون زائر فريد عبر موقعها على الويب على الهاتف المحمول. اعتبارًا من 30 يونيو 2019، ذكرت شركة Yelp على صفحة علاقات المستثمرين الخاصة بها أن لديها 192 مليون مراجعة على موقعها. وقد اتُهمت الشركة باستخدام ممارسات غير عادلة لزيادة الإيرادات من الأنشطة التجارية التي تتم مراجعتها على موقعها - على سبيل المثال، من خلال تقديم المزيد من معلومات المراجعة السلبية للشركات التي لا تشتري خدماتها الإعلانية أو من خلال إبراز إعلانات المنافسين لهذه الشركات غير المدفوعة بشكل بارز أو على العكس من خلال استبعاد المراجعات السلبية من التصنيف العام للشركات على أساس أن المراجعات "غير موصى بها حاليًا". " كانت هناك أيضًا شكاوى من الأساليب العدوانية والمضللة من قبل بعض ممثلي مبيعات الإعلانات. تأثرت أيضًا موثوقية نظام المراجعة الخاص بالشركة بإرسال مراجعات زائفة من قبل مستخدمين خارجيين، مثل المراجعات الإيجابية الكاذبة المقدمة من شركة للترويج لنشاطها التجاري أو المراجعات السلبية الكاذبة المقدمة حول الأنشطة التجارية المنافسة - وهي ممارسة تُعرف أحيانًا باسم "التسويق الماكر" والتي حاولت الشركة مكافحتها بطرق مختلفة.

الموقع الإلكتروني: yelp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yelp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.