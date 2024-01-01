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CrowdReviews.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت للمراجعات والتصنيفات التي يتم الحصول عليها من قبل الجمهور. تقوم قائمتها المتزايدة من المستخدمين بإرسال تعليقات بشكل مستمر حول تجربتهم مع المنتجات والخدمات. يحدد هذا كيفية تصنيف المنتجات أو الخدمات الفردية مقارنة ببعضها البعض باستخدام خوارزمية التصنيف الحديثة للغاية لدينا.

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