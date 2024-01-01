TrustLoop

TrustLoop

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: trustloop.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TrustLoop على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحصد TrustLoop المزيد من التقييمات من فئة 5 نجوم من خلال السماح لمنتجات SaaS والشركات الصغيرة بالتقاط تعليقات العملاء دون القلق بشأن المراجعات العامة السلبية. تتيح التكنولوجيا الخاصة بنا للمالكين التقاط التقييمات الإيجابية علنًا، بينما تظل التعليقات البناءة خاصة.
الفئات:
Business
مراجعة برامج الإدارة

الموقع الإلكتروني: trustloop.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TrustLoop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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