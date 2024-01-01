SwiftERM عبارة عن SaaS للتخصيص الفائق للذكاء الاصطناعي للتسويق عبر البريد الإلكتروني. إنه مخصص لمواقع التجارة الإلكترونية التي تتمتع بزوار متكررين. ويستخدم جميع البيانات التي تم الحصول عليها من موقعك للتنبؤ بما من المرجح أن يشتريه كل مستهلك فريد بعد ذلك. إنه يعمل بشكل مستقل تمامًا – مع عدم وجود أي تدخل بشري على الإطلاق. فهو يعزز علاقتك مع كل شخص يتسوق معك، كتقدير له كفرد، وهو ما ينعكس في المنتجات المتغيرة باستمرار التي يتم تقديمها. فهو يحدد احتياجاتهم ورغباتهم ورغباتهم الأكثر إلحاحًا طوال حياتهم، وتوفر خوارزمية الذكاء الاصطناعي المتطورة واحدًا من أعلى عائد الاستثمار في تسويق التجارة الإلكترونية.

الموقع الإلكتروني: swifterm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SwiftERM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.