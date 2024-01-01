WebCatalog

SwiftERM

SwiftERM

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: swifterm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SwiftERM على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SwiftERM عبارة عن SaaS للتخصيص الفائق للذكاء الاصطناعي للتسويق عبر البريد الإلكتروني. إنه مخصص لمواقع التجارة الإلكترونية التي تتمتع بزوار متكررين. ويستخدم جميع البيانات التي تم الحصول عليها من موقعك للتنبؤ بما من المرجح أن يشتريه كل مستهلك فريد بعد ذلك. إنه يعمل بشكل مستقل تمامًا – مع عدم وجود أي تدخل بشري على الإطلاق. فهو يعزز علاقتك مع كل شخص يتسوق معك، كتقدير له كفرد، وهو ما ينعكس في المنتجات المتغيرة باستمرار التي يتم تقديمها. فهو يحدد احتياجاتهم ورغباتهم ورغباتهم الأكثر إلحاحًا طوال حياتهم، وتوفر خوارزمية الذكاء الاصطناعي المتطورة واحدًا من أعلى عائد الاستثمار في تسويق التجارة الإلكترونية.

الموقع الإلكتروني: swifterm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SwiftERM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

AssessFirst

AssessFirst

assessfirst.com

Khorus

Khorus

khorus.com

UX Sniff

UX Sniff

uxsniff.com

heyBooster

heyBooster

heybooster.ai

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

CrowdReviews.com

CrowdReviews.com

crowdreviews.com

Yespo

Yespo

yespo.io

Speech Intellect

Speech Intellect

speechllect.com

Persana AI

Persana AI

persana.ai

Creatable

Creatable

creatable.io

GoCustomer

GoCustomer

gocustomer.ai

Qubriux

Qubriux

qubriux.com

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.