WebCatalog
Keyword Search

Keyword Search

app.keywordsearch.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Keyword Search على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

عزز جماهيرك الإعلانية باستخدام الذكاء الاصطناعي. تعمل تقنية KeywordSearch AI على تعزيز عائد الاستثمار لإعلانات Google وYouTube. يمكنك العثور على أفضل جماهير الإعلانات للشركات في دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي ومزامنتها مع حساب الإعلانات بنقرة واحدة.

الموقع الإلكتروني: keywordsearch.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Keyword Search. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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