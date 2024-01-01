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LiveCaster 3

LiveCaster 3

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: livecaster.in

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LiveCaster 3 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Livecaster هو تطبيق قائم على نظام التشغيل Windows يسمح للمستخدمين بالبث المباشر لمقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا على Facebook وYouTube ومنصات الفيديو المباشرة الأخرى. كما أنه يدعم حسابات الوسائط الاجتماعية المتعددة. احصل على المزيد من المشاهدات واحصل على جمهور أكبر باستخدام مقاطع الفيديو المباشرة لتسويق الفيديو. يوفر معزز حركة المرور هذا دعم RTMP حتى تتمكن من البث المباشر على جميع الأنظمة الأساسية المباشرة. إنه يوفر تدريبًا تفصيليًا ودعمًا للدردشة المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولا يحتاج إلى أي تطبيق تابع لجهة خارجية.

الفئات:

Productivity
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: livecaster.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LiveCaster 3. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Bio Link

bio.link

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