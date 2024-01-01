LiveCaster 3

Livecaster هو تطبيق قائم على نظام التشغيل Windows يسمح للمستخدمين بالبث المباشر لمقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا على Facebook وYouTube ومنصات الفيديو المباشرة الأخرى. كما أنه يدعم حسابات الوسائط الاجتماعية المتعددة. احصل على المزيد من المشاهدات واحصل على جمهور أكبر باستخدام مقاطع الفيديو المباشرة لتسويق الفيديو. يوفر معزز حركة المرور هذا دعم RTMP حتى تتمكن من البث المباشر على جميع الأنظمة الأساسية المباشرة. إنه يوفر تدريبًا تفصيليًا ودعمًا للدردشة المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولا يحتاج إلى أي تطبيق تابع لجهة خارجية.

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الموقع الإلكتروني: livecaster.in

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