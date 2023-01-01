أفضل طريقة للبث المباشر للفيديو المسجل مسبقًا. تستخدم أداة البث المباشر الاحترافية الفيديو المسجل مسبقًا في متصفحك. البث المتعدد والجدول الزمني والمزيد من الميزات. قم بالبث إلى Facebook، وYouTube، وTikTok، وTwitter، وأكثر من 30 منصة وموقعًا إلكترونيًا لوسائل التواصل الاجتماعي.

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