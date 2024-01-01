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Wizdeo Analytics

Wizdeo Analytics

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: analytics.wizdeo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wizdeo Analytics على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Wizdeo هي وكالة رقمية رائدة على YouTube تعمل مع أفضل العلامات التجارية الأوروبية، بإجمالي أكثر من 160 مقطع فيديو ذي محتوى يحمل علامة تجارية حتى الآن والتي أنتجت أكثر من 55 مليون مشاهدة طبيعية لعملائها. نحن نعمل مع جميع قطاعات الصناعة بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول ولعب الأطفال والمنظمات غير الحكومية. يتم دعم وكالة Wizdeo وشركات MCN من خلال Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com)، وهي أداة بيانات ضخمة خاصة تتتبع وتحلل أكثر من 700 ألف قناة حول العالم، بما في ذلك 17 ألف قناة تجارية و55 مليون مقطع فيديو و40 مليون مستخدم. توفر Wizdeo Analytics لمنشئي المحتوى والعلامات التجارية اقتراحات تلقائية وشخصية لتطوير جمهور قناتهم وقياس المنافسة: حصة YouTube في السوق، وأفضل المؤثرين، وأفضل الحملات الإعلانية. تقوم Wizdeo Analytics أيضًا بمطابقة منشئي المحتوى على YouTube مع احتياجات العلامات التجارية لحملات محتوى علامة تجارية محددة وتسمح لهم باستهداف الشرائح الأكثر ربحية من جماهيرهم من خلال جماهير المؤثرين.

الفئات:

Productivity
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: analytics.wizdeo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wizdeo Analytics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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