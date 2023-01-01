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今日头条

今日头条

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الموقع الإلكتروني: toutiao.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Toutiao أو Jinri Toutiao هي منصة صينية لمحتوى الأخبار والمعلومات، وهي منتج أساسي لشركة ByteDance ومقرها بكين. من خلال تحليل ميزات المحتوى والمستخدمين وتفاعل المستخدمين مع المحتوى، تقوم نماذج الخوارزمية الخاصة بالشركة بإنشاء قائمة خلاصة مخصصة للمحتوى لكل مستخدم.

الموقع الإلكتروني: toutiao.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 今日头条. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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