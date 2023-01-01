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الموقع الإلكتروني: toutiao.com
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Toutiao أو Jinri Toutiao هي منصة صينية لمحتوى الأخبار والمعلومات، وهي منتج أساسي لشركة ByteDance ومقرها بكين. من خلال تحليل ميزات المحتوى والمستخدمين وتفاعل المستخدمين مع المحتوى، تقوم نماذج الخوارزمية الخاصة بالشركة بإنشاء قائمة خلاصة مخصصة للمحتوى لكل مستخدم.
الموقع الإلكتروني: toutiao.com
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