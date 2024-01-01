Dazzlink هو حل لإدارة الارتباط يسمح للمستخدم بدمج المحتوى/المادة في رابط واحد. يمكن للمستخدمين إدراج روابط الوسائط الاجتماعية أو إنشاء مجموعة وسائط أو تضمين أي معلومات أساسية على الصفحات المخصصة. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة أيقونات اجتماعية وصور مصغرة ومعاينات فيديو وما إلى ذلك، والاحتفاظ بصفحات متعددة لكل حساب يمكن ربطها ببعضها البعض.

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الموقع الإلكتروني: dazzl.ink

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