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Dazzlink

Dazzlink

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: dazzl.ink

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dazzlink على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Dazzlink هو حل لإدارة الارتباط يسمح للمستخدم بدمج المحتوى/المادة في رابط واحد. يمكن للمستخدمين إدراج روابط الوسائط الاجتماعية أو إنشاء مجموعة وسائط أو تضمين أي معلومات أساسية على الصفحات المخصصة. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة أيقونات اجتماعية وصور مصغرة ومعاينات فيديو وما إلى ذلك، والاحتفاظ بصفحات متعددة لكل حساب يمكن ربطها ببعضها البعض.

الفئات:

Productivity
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: dazzl.ink

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dazzlink. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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vidIQ

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Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

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