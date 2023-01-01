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HackerOne

HackerOne

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الموقع الإلكتروني: hackerone.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HackerOne على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

HackerOne عبارة عن منصة لتنسيق الثغرات الأمنية ومكافأة الأخطاء التي تربط الشركات بمختبري الاختراق والباحثين في مجال الأمن السيبراني. لقد كانت واحدة من أولى الشركات، إلى جانب Synack وBugcrowd، التي احتضنت واستخدمت الباحثين في مجال الأمن الجماعي والأمن السيبراني كعناصر أساسية لنموذج أعمالها؛ إنها أكبر شركة للأمن السيبراني من نوعها. اعتبارًا من مايو 2020، دفعت شبكة HackerOne 100 مليون دولار من المكافآت.

الموقع الإلكتروني: hackerone.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HackerOne. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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