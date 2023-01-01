FinecoBank S.p.A.، والمعروف باسم FinecoBank أو Fineco فقط هو بنك إيطالي متخصص في الوساطة عبر الإنترنت. تم إطلاق Fineco في عام 1999 مع خدمة Fineco Online لتجار التجزئة، وأصبحت شركة مدرجة في عام 2014 وأصبحت مستقلة عن مجموعة UniCredit المصرفية منذ عام 2019.

الموقع الإلكتروني: finecobank.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fineco. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.