WebCatalog
Fineco

Fineco

finecobank.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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FinecoBank S.p.A.، والمعروف باسم FinecoBank أو Fineco فقط هو بنك إيطالي متخصص في الوساطة عبر الإنترنت. تم إطلاق Fineco في عام 1999 مع خدمة Fineco Online لتجار التجزئة، وأصبحت شركة مدرجة في عام 2014 وأصبحت مستقلة عن مجموعة UniCredit المصرفية منذ عام 2019.

الموقع الإلكتروني: finecobank.com

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