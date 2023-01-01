Kaggle، وهي شركة تابعة لشركة Google LLC، هي مجتمع عبر الإنترنت يضم علماء البيانات وممارسي التعلم الآلي. يتيح Kaggle للمستخدمين العثور على مجموعات البيانات ونشرها، واستكشاف وبناء النماذج في بيئة علوم البيانات المستندة إلى الويب، والعمل مع علماء البيانات الآخرين ومهندسي التعلم الآلي، والدخول في المسابقات لحل تحديات علم البيانات. بدأت Kaggle بدايتها في عام 2010 من خلال تقديم مسابقات للتعلم الآلي، وتقدم الآن أيضًا منصة بيانات عامة، ومنضدة عمل قائمة على السحابة لعلوم البيانات، وتعليم الذكاء الاصطناعي. وكان موظفوها الرئيسيون أنتوني جولدبلوم وجيريمي هوارد. كان نيكولاس جروين هو الرئيس المؤسس وخلفه ماكس ليفشين. تم رفع حقوق الملكية في عام 2011 بقيمة الشركة بمبلغ 25 مليون دولار. في 8 مارس 2017، أعلنت شركة جوجل أنها استحوذت على شركة Kaggle.

الموقع الإلكتروني: kaggle.com

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