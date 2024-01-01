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Brightcove

Brightcove

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الموقع الإلكتروني: brightcove.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brightcove على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Brightcove, Inc. (Nasdaq: BCOV) هي شركة برمجيات يقع مقرها في بوسطن، ماساتشوستس، وتقوم بإنتاج نظام أساسي للفيديو عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: brightcove.com

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