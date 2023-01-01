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شركة Tripadvisor، Inc.‎ هي شركة سفر أمريكية عبر الإنترنت تدير موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا للهاتف المحمول يتضمن محتوى من إنشاء المستخدمين وموقعًا إلكترونيًا للتسوق المقارن. كما يقدم أيضًا حجوزات الفنادق عبر الإنترنت وحجوزات النقل والإقامة وتجارب السفر والمطاعم. يقع مقرها الرئيسي في نيدهام، ماساتشوستس.

الموقع الإلكتروني: tripadvisor.com

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