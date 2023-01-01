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ZipBooks

ZipBooks

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zipbooks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZipBooks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ZipBooks هي شركة برامج محاسبة مقرها في أمريكان فورك، يوتا. وتنتج البرنامج الذي يحمل نفس الاسم.

الموقع الإلكتروني: zipbooks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ZipBooks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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