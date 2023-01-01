بدائل - Wistia

Twitch

twitch.tv

Twitch هي خدمة بث مباشر للفيديو تديرها Twitch Interactive، وهي شركة تابعة لشركة Amazon. تم تقديمه في يونيو 2011 باعتباره فرعًا من منصة البث ذات الاهتمامات العامة Justin.tv، ويركز الموقع بشكل أساسي على البث المباشر لألعاب الفيديو، بما في ذلك بث مسابقات الرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى بث الموسيقى و...