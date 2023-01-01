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Marketo

Marketo

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الموقع الإلكتروني: marketo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Marketo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شركة ماركيتو هي شركة برمجيات أمريكية يقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا. تقوم Marketo بتطوير وبيع برامج أتمتة التسويق للتسويق القائم على الحساب وغيرها من الخدمات والمنتجات التسويقية بما في ذلك تحسين محركات البحث وإنشاء المحتوى. يدعم Marketo المؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة سريعة النمو عبر مجموعة متنوعة من الصناعات بدءًا من التكنولوجيا وحتى التعليم العالي. في عام 2018، تم شراء Marketo بواسطة شركة Adobe Inc.

الموقع الإلكتروني: marketo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Marketo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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