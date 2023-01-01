Nu Skin Enterprises, Inc. هي شركة تسويق أمريكية متعددة المستويات تعمل على تطوير وبيع منتجات العناية الشخصية والمكملات الغذائية. تحت العلامتين التجاريتين Nu Skin وPharmanex، تبيع الشركة منتجاتها في 54 سوقًا من خلال شبكة تضم حوالي 1.2 مليون موزع مستقل.

الموقع الإلكتروني: nuskin.com

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