WebCatalog
Nu Skin

Nu Skin

nuskin.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nu Skin على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Nu Skin Enterprises, Inc. هي شركة تسويق أمريكية متعددة المستويات تعمل على تطوير وبيع منتجات العناية الشخصية والمكملات الغذائية. تحت العلامتين التجاريتين Nu Skin وPharmanex، تبيع الشركة منتجاتها في 54 سوقًا من خلال شبكة تضم حوالي 1.2 مليون موزع مستقل.

الموقع الإلكتروني: nuskin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nu Skin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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