Veepee هي شركة بيع بالتجزئة فرنسية تبيع المنتجات من خلال مبيعات الفلاش عبر الإنترنت. تم تطوير الموقع، الذي احتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه في عام 2011، في بيئة عبر الإنترنت لاستضافة مبيعات العلامات التجارية المصممة للأعضاء فقط بأسعار مخفضة تتراوح من 50% إلى 70%.

الموقع الإلكتروني: veepee.com

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