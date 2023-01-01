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HoopsAI

HoopsAI

hoopsai.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الأطواقAI | رؤى التداول بالذكاء الاصطناعي - أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً. ابق في صدارة السوق من خلال تحليلنا المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: hoopsai.com

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