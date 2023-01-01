WebCatalog
Royal Q

Royal Q

ssr.royalqs.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Royal Q على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Royal Q هو نظام يركز على التداول الكمي بالذكاء الاصطناعي. 4 سنوات من الخبرة في تطوير الإستراتيجية الكمية لنظام تداول العملات الرقمية، وقد قامت ببناء أنظمة كمية على التوالي للعديد من صناديق الأسهم الخاصة الدولية، واستراتيجيات كمية استثمارية مثالية. يعمل النموذج على زيادة الاستفادة من أموال الأعضاء ويساعد الأعضاء على تعظيم أرباحهم من خلال المعاملات الكمية في العالم الرقمي. سوق العملات.

الموقع الإلكتروني: royalqs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Royal Q. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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