Hello Interview

Hello Interview

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: hellointerview.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hello Interview على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أكمل مقابلتك القادمة باستخدام أحدث عمليات محاكاة الذكاء الاصطناعي ورؤى الخبراء والتعليقات في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: hellointerview.com

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