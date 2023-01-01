التدريب على المبيعات الحقيقية على كل. أعزب. يتصل. يستخدم COACH الذكاء الاصطناعي لتزويد مندوبي المبيعات بتعليقات الخبراء حول كل مكالمة مبيعات - تمامًا مثل المدير.

الموقع الإلكتروني: wonderway.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wonderway Coach. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.