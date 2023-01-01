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Flockjay

Flockjay

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: flockjay.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flockjay على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Flockjay عبارة عن منصة لتبادل المعرفة لتنمية وتطوير فرق المبيعات. هدفنا هو مساعدة قادة المبيعات على التقاط أفضل الممارسات لأفضل مندوبي المبيعات ومشاركتها حتى يتمكن الفريق بأكمله من أداء أفضل أعماله.

الموقع الإلكتروني: flockjay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flockjay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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