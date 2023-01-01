بدائل - Flockjay

AuctusIQ

auctusiq.com

تم تصميم CoachingIQ لمساعدة قادة المبيعات على التفوق في ثلاثة أشياء: العمل على المؤشرات الرائدة. يتعلق الأمر بالسعي لتحديد تلك الفرص طويلة المدى ومواءمة مؤسسة البيع الخاصة بك مع الكفاءات اللازمة لتحقيق النجاح في المستقبل. عمل الصفقات. بغض النظر عن مدى انشغال يومك أو ما هو على طبقك، يجب أن تكون على ا...