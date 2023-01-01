WebCatalog
Portals.co

Portals.co

portals.co

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Portals.co على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

http://Portals.co عبارة عن منصة متطورة لتعليقات العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بتنفيذ أداة Javascript الخاصة بنا على موقع الويب الخاص بك، باستخدام سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية.

الموقع الإلكتروني: portals.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Portals.co. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

InteraxAI

InteraxAI

interaxai.com

TextCortex

TextCortex

app.textcortex.com

Essense

Essense

app.essense.io

Greip

Greip

greip.io

Glassix

Glassix

app.glassix.com

Stakecut

Stakecut

app.stakecut.com

SalesMind AI

SalesMind AI

app.sales-mind.ai

Eternal AI

Eternal AI

eternal.ai

Scribee

Scribee

scribee.xyz

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

iSmartRecruit

iSmartRecruit

app.ismartrecruit.com

ContentGeni

ContentGeni

app.contentgeni.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية