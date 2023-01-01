WebCatalog
Resume Worded

Resume Worded

resumeworded.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Resume Worded على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقوم سيرتنا الذاتية عبر الإنترنت ومصنف LinkedIn بتسجيل سيرتك الذاتية وملفك الشخصي على LinkedIn على الفور وتمنحك تعليقات مفصلة حول كيفية الحصول على المزيد من الفرص والمقابلات.

الموقع الإلكتروني: resumeworded.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Resume Worded. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TalentDojo

TalentDojo

talentdojo.io

Tallo

Tallo

tallo.com

Novorésumé

Novorésumé

novoresume.com

Spigot

Spigot

get-spigot.com

Taplio

Taplio

taplio.com

interviewing.io

interviewing.io


100Hires

100Hires

100hires.com

Kraftful

Kraftful

kraftful.com

LinkOut

LinkOut

linkout.network

SimplyHired

SimplyHired

simplyhired.com

Chadview

Chadview

chadview.com

Resume.io

Resume.io

resume.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية