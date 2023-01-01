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Novorésumé

Novorésumé

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الموقع الإلكتروني: novoresume.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Novorésumé على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنشئ سيرة ذاتية مثالية في عام 2021 واحصل على وظيفة أحلامك باستخدام أداة إنشاء السيرة الذاتية المجانية. حدد قالبًا. إضفاء الطابع الشخصي عليه. احصل على المزيد من المقابلات.

الموقع الإلكتروني: novoresume.com

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