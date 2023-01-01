WebCatalog
Loopcv

Loopcv

app.loopcv.pro

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Loopcv على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يساعدك Loopcv في الحصول على مقابلات أكثر بثلاثة أضعاف باستخدام الأتمتة. قم بتحميل سيرتك الذاتية، وحدد نوع الوظيفة التي تريدها، ثم اضغط على ابدأ! سوف يقوم Loopcv بتقديم طلب جماعي بالنيابة عنك كل يوم.

الموقع الإلكتروني: loopcv.pro

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Loopcv. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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