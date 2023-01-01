WebCatalog
Job Today

Job Today

jobtoday.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Job Today على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Job Today - خدمة التوظيف والبحث عن عمل. تقدم إلى 10 وظائف في فيتنام. يتم إضافة وظائف شاغرة جديدة يوميا. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ في الدردشة مع أصحاب العمل في دقائق!

الموقع الإلكتروني: jobtoday.com

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