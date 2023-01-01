WebCatalog
Naukiri

Naukiri

naukri.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Naukiri على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تواصل مع أكثر من 20,000 صاحب عمل. تقدم بطلبك إلى الملايين من فرص العمل عبر أفضل الشركات والصناعات والمواقع على موقع jo رقم 1 في الهند. يقدم طلب على الإنترنت. نشر السيرة الذاتية اليوم.

الموقع الإلكتروني: naukri.com

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