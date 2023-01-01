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Rezi

Rezi

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الموقع الإلكتروني: rezi.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rezi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحظى أداة إنشاء السيرة الذاتية المجانية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والحائزة على جوائز من Rezi بثقة الآلاف من الباحثين عن عمل. أنشئ سيرة ذاتية محسّنة لـ ATS في دقائق معدودة باستخدام أداة إنشاء السيرة الذاتية المجانية لدينا.

الموقع الإلكتروني: rezi.io

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