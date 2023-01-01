ألعاب البرمجة للمبتدئين والمبرمجين المتقدمين حيث يمكنك تحسين مهاراتك في البرمجة من خلال حل التحديات الجذابة والمهام الممتعة باستخدام Python وTypeScript

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