WebCatalog

CodinGame

CodinGame

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: codingame.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CodinGame على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CodinGame عبارة عن منصة تدريب قائمة على التحدي للمبرمجين حيث يمكنك اللعب بأهم موضوعات البرمجة. حل الألعاب، وقم بتشفير روبوتات الذكاء الاصطناعي، وتعلم من زملائك، واستمتع.

الموقع الإلكتروني: codingame.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CodinGame. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Codementor

Codementor

codementor.io

CheckiO

CheckiO

checkio.org

Programming Hub

Programming Hub

programminghub.io

Defend the Web

Defend the Web

defendtheweb.net

Zenva Academy

Zenva Academy

academy.zenva.com

codedamn

codedamn

codedamn.com

Career Karma

Career Karma

careerkarma.com

AI Code Reviewer

AI Code Reviewer

ai-code-reviewer.com

Programming Hero

Programming Hero

web.programming-hero.com

Dcoder

Dcoder

dcoder.tech

Eternal AI

Eternal AI

eternal.ai

Mimo

Mimo

mimo.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية