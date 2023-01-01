AI Code Reviewer

يقوم الذكاء الاصطناعي بمراجعة التعليمات البرمجية الخاصة بك. إذا كان هناك خطأ ما في التعليمات البرمجية الخاصة بك، فسوف يخبرك الذكاء الاصطناعي بذلك. إذا كانت لديك أي أسئلة، يمكنك أيضًا طرحها على الذكاء الاصطناعي مباشرة من الزر الموجود في الزاوية اليمنى السفلية. احصل على أفضل كود!

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