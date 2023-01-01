WebCatalog
AI Code Reviewer

AI Code Reviewer

ai-code-reviewer.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AI Code Reviewer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يقوم الذكاء الاصطناعي بمراجعة التعليمات البرمجية الخاصة بك. إذا كان هناك خطأ ما في التعليمات البرمجية الخاصة بك، فسوف يخبرك الذكاء الاصطناعي بذلك. إذا كانت لديك أي أسئلة، يمكنك أيضًا طرحها على الذكاء الاصطناعي مباشرة من الزر الموجود في الزاوية اليمنى السفلية. احصل على أفضل كود!

الموقع الإلكتروني: ai-code-reviewer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AI Code Reviewer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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