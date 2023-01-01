WebCatalog
Aimchess

Aimchess

aimchess.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aimchess على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعلم الشطرنج طريقك. تساعد Aimchess لاعبي الشطرنج مثلك على التحسن بشكل أسرع من خلال الجمع بين التحليلات الفريدة والدروس المخصصة (التي تم إنشاؤها من ألعابك!) لجعل التدريب ممتعًا وسهلاً. قم بتحسين لعبة الشطرنج الخاصة بك من خلال تحليل المستوى التالي والتدريب المركز. قل وداعًا لأسئلة مثل "لماذا أخسر؟" أو "ما الذي يجب أن أعمل عليه؟" دعنا نرشدك خلال المرحلة التالية في رحلة تحسين لعبة الشطرنج! من خلال مجموعتنا المخصصة من أدوات التحليل التفصيلية التي يمكنها الاتصال بأي من منصات الشطرنج المفضلة لديك عبر الإنترنت، مثل Chess.com أو Chess24 أو Lichess، يمكننا تطوير خطة دراسة مخصصة فريدة وخيارات تدريب مستهدفة بناءً على ألعابك الخاصة. يمكنك التقدم في لعبة الشطرنج بشكل أسرع من أي وقت مضى مع Aimchess.

الموقع الإلكتروني: aimchess.com

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