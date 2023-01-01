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أسهل طريقة لتحريك SVG اكتشف منصة الرسوم المتحركة SVG المثالية - الرسوم التوضيحية المتحركة والشعارات والأيقونات والمزيد. لا توجد مهارات الترميز المطلوبة.

الموقع الإلكتروني: svgator.com

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