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Noun Project

Noun Project

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الموقع الإلكتروني: thenounproject.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Noun Project على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتميز مشروع Noun بالمجموعة الأكثر تنوعًا من الأيقونات والصور المخزنة على الإطلاق. قم بتنزيل SVG و PNG. تصفح أكثر من 3 ملايين أيقونة وصورة ذات جودة فنية.

الموقع الإلكتروني: thenounproject.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Noun Project. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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