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Simple Icons عبارة عن مجموعة من أيقونات SVG المجانية للعلامات التجارية والخدمات الشهيرة. يوفر مكتبة كبيرة تضم أكثر من 3195 رمزًا يمكن استخدامها بسهولة في مجموعة متنوعة من المشاريع. تتوفر الرموز للتنزيل بتنسيقات SVG وSVG الملونة وPDF. يتضمن الموقع أيضًا إرشادات للعلامة التجارية لبعض الأيقونات، مما يوفر إرشادات حول الاستخدام السليم والإرشادات.

الموقع الإلكتروني: simpleicons.org

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