Simple Icons

Simple Icons

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الموقع الإلكتروني: simpleicons.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Simple Icons على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Simple Icons عبارة عن مجموعة من أيقونات SVG المجانية للعلامات التجارية والخدمات الشهيرة. يوفر مكتبة كبيرة تضم أكثر من 3195 رمزًا يمكن استخدامها بسهولة في مجموعة متنوعة من المشاريع. تتوفر الرموز للتنزيل بتنسيقات SVG وSVG الملونة وPDF. يتضمن الموقع أيضًا إرشادات للعلامة التجارية لبعض الأيقونات، مما يوفر إرشادات حول الاستخدام السليم والإرشادات.

الموقع الإلكتروني: simpleicons.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Simple Icons. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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