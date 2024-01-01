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Easyicon عبارة عن منصة للبحث عن الأيقونات وتنزيلها توفر أيقونات مجانية بتنسيقات مختلفة مثل SVG وPNG وICO وICNS.

الموقع الإلكتروني: easyicon.cc

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