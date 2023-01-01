أيقونات SVG جميلة لتحسين تطبيقاتك ومواقع الويب الخاصة بك. تتميز أيقونات Vzy بأنها بسيطة ومتسقة وممتعة للاستخدام في المخطط التفصيلي والأنماط الصلبة.

الموقع الإلكتروني: icons.vzy.co

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